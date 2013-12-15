هبوط واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران 34% في نوفمبر

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية استوردت 532851 طنا من النفط الخام من إيران في نوفمبر بانخفاض قدره 34.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي. ووفق حسابات رويترز فإن ذلك يعادل 3.9 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للنفط في العالم استورد ما اجماليه 10.2 مليون طن من الخام الشهر الماضي انخفاضا من 11.1 مليون طن قبل عام.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام لشهر نوفمبر في وقت لاحق من هذا الشهر.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة بقطاع الطاقة إن اختبارات لضخ النفط في خط أنابيب جديد من كردستان العراق الي تركيا بدأت امس لكن من غير المقرر حتى الآن إرسال أي صادرات.

ووقعت تركيا وإقليم كردستان العراقي شبه المستقبل اتفاقات للطاقة قيمتها مليارات من الدولارات في أواخر نوفمبر، مما أثار حنق بغداد التي تقول إنها صاحبة السلطة الوحيدة فيما يتعلق بصادرات النفط وتخشى أي تحرك قد يوسع الحكم الذاتي السياسي في الإقليم.

وبذلت تركيا جهودا حثيثة للحصول عل موافقة بغداد التي تقول إن إي اتفاقات نفطية وقعتها حكومة إقليم كردستان غير قانونية لكن الحكومة المركزية لم تظهر حتى الآن أي علامات على التراجع عن موقفها. وقال مصدر بصناعة النفط "هذه اختبارات للضخ بكميات محدودة.. الأحجام ليست كبيرة بما يجعلنا نقول إن الصادرات بدأت".

وأضاف أنها تظهر أن تركيا وحكومة إقليم كردستان تسيران على الطريق نحو تنفيد اتفاقاتهما للنفط والغاز التي وقعتاها الشهر الماضي. وقال المصدر "لقد أوضحت تركيا مرارا انها تريد اتفاقا شاملا يتضمن كذلك بغداد لكنها قالت أيضا إنها ستتمسك باتفاقها مع الاكراد".

وتقول بغداد إنها وحدها صاحبة السلطة على صادرات النفط العراقية بينما تقول حكومة إقليم كردستان أن لها الحق في بيع النفط بشكل مستقل وبنت مؤخرا خط انابيب خاص بها لتصدير الخام إلى تركيا. وتعتمد تركيا بشدة على الواردات لإشباع شهيتها المتزايدة للطاقة وتريد أن يساعد نفط كردستان العراق في تنويع امداداتها من الطاقة.