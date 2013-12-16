"طاقة" تنال الموافقة على تطوير حقل في بحر الشمال

قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الاثنين إنها تلقت موافقة الحكومة البريطانية على تطوير حقل مورون في بحر الشمال.

وتتوقع طاقة بدء الإنتاج من الحقل في الربع الثالث من 2014 بطاقة مبدئية تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وقال بيت جونز العضو المنتدب للعمليات البريطانية لشركة طاقة "الوصول لهذا المستوى بسرعة كبيرة يرجع إلى جهد مكثف من فرق العمل في الآبار والأعماق التابعة لطاقة والتعاون الوثيق مع شركائنا والانتقال السلس لتشغيل الحقل من بي.بي في يونيو 2013".

وتملك طاقة 70% في حقل مورون، بينما تملك ميرسك أويل نورث سي يو.كيه ليمتد الثلاثين بالمئة الباقية.