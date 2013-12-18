أرامكو ترفع أحجام تخزين الخام السعودي في اليابان

قالت وزارة التجارة اليابانية في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء إن طوكيو توصلت إلى اتفاق تزود السعودية بموجبه كمية الخام التي تخزنها في البلد الآسيوي، وهو ما يعني تمديد أجل الاتفاق الذي يسمح للبلد المصدر للنفط باستخدام نقطة إمداد مهمة قرب أكبر زبائنه.

ويتيح الاتفاق المبرم بين أرامكو السعودية ومؤسسة النفط والغاز والمعادن الوطنية اليابانية صهاريج تخزين طاقتها نحو مليون كيلولتر (6.3 مليون برميل) في أوكيناوا بجنوب غرب اليابان.

وفي مقابل التخزين المجاني يكون لليابان أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ.

كان الاتفاق الأصلي بين الشركتين في ديسمبر 2010 ونص على أن تخزن أرامكو 600 ألف كيلولتر (3.8 مليون برميل) لثلاث سنوات تنتهي في ديسمبر 2013 لكن الحجم زاد بعد ذلك إلى 800 ألف كيلولتر حسبما ذكر مسؤول بوزارة التجارة.

وتم الاتفاق على العقد الجديد من حيث المبدأ في الصيف الماضي وجرى توقيعه في طوكيو هذا الأسبوع ومدته 3 سنوات إضافية.

وبدأت أرامكو تخزين الخام في أوكيناوا من فبراير 2011 واستخدمت المنشأة لتزويد الصين واليابان وكوريا الجنوبية.