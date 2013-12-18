السعودية تطلق "أطلس" لدخول قائمة الـ10 الكبار للطاقة

تدشن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة اليوم باكورة مشروعاتها الاستدلالية والمتمثل في مشروع "أطلس" الجديد، الذي يكشف مواقع الطاقة المتجددة في المملكة.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، تسعى السعودية إلى تصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا خلال السنوات العشر المقبلة، كما تسعى بجدية إلى دخول قائمة الدول العشر الأولى في مؤشر الطاقة الشمسية العالمي، وهي الرغبة التي من المتوقع تحقيقها في ظل إطلاق مشروع "أطلس".

وتستهلك السعودية (إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط الخام حول العالم)، ما يتراوح بين 30 و35% من حجم إنتاجها اليومي من النفط الخام خلال الفترة الحالية في السوق المحلية، حيث يذهب معظم هذا الاستهلاك في المملكة إلى إنتاج كل من "الكهرباء"، و"المياه المحلاة".

وفي هذا السياق، لاحظت السعودية خلال الفترة الماضية أن حجم استهلاك الطاقة ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 1.8% عما كان عليه في العام الذي يسبقه، وهو معدل نمو مرتفع من الممكن أن يخلق تحديات كبرى في حال عدم تلافيه. ومقارنة بحجم استهلاك الطاقة في السوق السعودية، أظهرت دراسات دولية أن حجم نمو استهلاك الطاقة في الإمارات خلال العام الماضي استقر عند 0.02% فقط، في حين انخفض حجم استهلاك الطاقة في ألمانيا بنسبة 2%، مقارنة بانخفاض حجم الاستهلاك بنسبة 1% في بقية دول العالم.

وكانت السعودية وضعت عام 2030 هدفا زمنيا للوصول إلى أهداف الاستراتيجية التي رسمتها من خلال برامج ترشيد استهلاك الطاقة، وسط تحديات كبرى يواجهها هذا البرنامج.

وحول إطلاق مشروع "أطلس" للكشف عن الطاقة المتجددة في السعودية اليوم، أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي والمالي، أن المملكة من أهم دول العالم التي تتمتع بتوافر معظم مصادر الطاقة، وقال "العملية لم تعد مقتصرة على النفط الخام فقط، فلدينا قدرات هائلة لاستثمار مصادر الطاقة الأخرى، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح".

ولفت باعجاجة إلى أن السعودية من المتوقع أن تنجح في إتمام خطوات متقدمة نحو استثمار الطاقة المتجددة في البلاد، مضيفا "هذا الاستثمار سيجعل المملكة مستقبلا من أهم دول العالم المصدرة للطاقة الشمسية لدول أوروبا على وجه الخصوص".

من جهته، قال الدكتور خالد السليمان، نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للطاقة المتجددة في السعودية، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض الأحد الماضي "مشروع أطلس للكشف عن مواقع الطاقة المتجددة يعتبر البيئة الأساسية لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة"، مشيرا إلى أن هذه الأنواع من الطاقة ستكون هي أساس برنامج الطاقة المتجددة في المملكة.

وبيّن السليمان خلال المؤتمر أهمية هذا المشروع الوطني في دعم مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة في المملكة، وما سيوفره أطلس من القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة، لبناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة منها في النواحي البحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف في مناطقها المتعددة.