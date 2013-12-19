تقليص التحفيز النقدي.. يهوي بأسعار النفط الأميركي

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا اليوم الخميس مع تدارس المستثمرين لآثار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بتقليص برنامجه للتحفيز النقدي وذلك على الرغم من أن رئيس المجلس بن برنانكي تعهد بالاستمرار في مساندة الاقتصاد.

وأوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس هبط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف لتسليم يناير 25 سنتا إلى 97.81 دولار للبرميل.

وكان سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت قفز 1.19 دولار أو 1% عند التسوية يوم الأربعاء إلى 109.63 دولار.

