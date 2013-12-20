النفط الأميركي يتراجع دون 99 دولارا بعمليات جني الأرباح

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا اليوم الجمعة إذ أقبل المستثمرون على البيع لجني الأرباح بعد مكاسب الجلسة السابقة حينما عززت إضرابات المصافي في فرنسا الطلب الأوروبي على واردات المقطرات.

وأوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس هبط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف لتسليم فبراير 34 سنتا إلى 99.04 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخام الأميركي ارتفعت 1% الخميس متجاوزة المتوسط المتحرك في 200 يوم والبالغ 98.78 دولار للمرة الأولى في أسبوع.

وأغلق سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت لتسليم فبراير مرتفعا 0.63 دولار عند التسوية الخميس إلى 110.29 دولار بعد أن لاقى الطلب دعما من استمرار تعطل الإنتاج في ليبيا.

إلى ذلك، قال مسؤول كبير إن ليبيا تزيد واردات الوقود وإن أربع ناقلات تنتظر التفريغ في أحد الموانئ في الوقت الذي تعمل فيه ثاني أكبر مصفاة للتكرير في البلد العضو بمنظمة أوبك بنصف طاقتها بسبب إضرابات في حقول النفط.

وتطالب ميليشيات ورجال قبائل وموظفون في الجهاز الحكومي بحقوق سياسية أو حصة أكبر في ثروة النفط الليبية ويحتلون بضعة حقول نفطية وموانئ مما تسبب في خفض الصادرات إلى 110 آلاف برميل يوميا من أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

وتكافح الحكومة كي لا تتوقف مصفاة الزاوية البالغة طاقتها 120 ألف برميل يوميا منذ أغلق محتجون في أكتوبر تشرين الأول حقل الشرارة النفطي الذي يغذيها. ومنذ ذلك الحين تعمل مصفاة الزاوية باستخدام المخزونات وإمدادات تأتيها من ميناء البريقة في شرق البلاد والذي أوقف المسؤولون شحن الصادرات منه لذلك الغرض.

والزاوية نقطة مهمة لتزويد العاصمة طرابلس -التي تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا إلى الشرق- وكذلك غرب ليبيا بالمنتجات البترولية. وتوجد أكبر مصفاة ليبية في رأس لانوف لكنها مغلقة هي وميناء التصدير المجاور لها بسبب إضرابات منذ الصيف.

وقال محمد حسن الحاج مدير العمليات بمصفاة الزاوية إن المصفاة تعمل بنصف طاقتها بسبب نقص الخام.

وقال اثناء زيارة للمصفاة والميناء "لدينا وحدتان طاقة كل منهما 60 ألف برميل يوميا. الثانية مغلقة حاليا بسبب نقص الإمدادات.. الوحدة الأخرى تعمل بطاقتها التكريرية الكاملة والبالغة 60 ألف برميل يوميا."





