"ستانلي" يبيع عملياته لتجارة النفط إلى "روسنفت" الروسية

باع بنك مورجان ستانلي الأميركي عملياته العالمية لتجارة النفط الى شركة روسنفت الروسية العملاقة المملوكة للدولة لتصبح أحدث مؤسسة في وول ستريت تتخلص من جزء رئيسي من أنشطتها لتجارة السلع.

وتمثل الصفقة تحركا جريئا الى السوق الأميركي من جانب أكبر منتج للنفط في روسيا والتي يرأسها ايجور سيتشين وهو حليف قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتملك الدولة حصة تبلغ 70 % تقريبا في الشركة.

وتشمل الصفقة نفطا تزيد قيمته عن مليار دولار وحصة قدرها 49 % يملكها مورجان ستانلي في شركة هايدمار للناقلات.

وقال مورجان ستانلي في بيان إن إتمام الصفقة مرهون بالحصول على "موافقة الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض سلطات الاختصاص الأخرى".

ولم يكشف عن الشروط المالية للصفقة. وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعقيب على الصفقة

