النعيمي: سوق النفط متوازنة رغم الفائض المتوقع

شدد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، على حرص الدول العربية المنتجة للنفط على تلبية الطلبات في الوقت المناسب للمحافظة على استقرار السوق النفطية.

وبحسب صحيفة "الحياة"، أبدى النعيمي تفاؤله بمستقبل السوق النفطية التي رأى أنها ستبقى مستقرة رغم احتمال فائض في العرض عام 2014.

وعن توقعاته بإغراق السوق النفطية بعد الاتفاق الغربي- الإيراني حول الملف النووي ومؤتمر جنيف 2 المرتقب حول الأزمة السورية، قال النعيمي: "علينا تذكر أن العالم يستهلك أكثر من 30 مليار برميل في السنة، هذا الاستهلاك يجب أن يعوض، لهذا السبب لدينا ثقة تامة، أي عرض جديد يرحب به، وعندما تستهلك الدول الكميات الكبيرة فوق الـ30 مليار برميل في السنة يجب أن يعوض ذلك مما يأتي من نفط جديد، وألا يكون هناك شح في العرض وارتفاع في الأسعار. هذا ما لا نريده".

وشدد على أن السعودية لبت الحاجة باستمرار كلما كان هناك شح في العالم، مؤكداً أنها لعبت هذا الدور في الماضي وستلعبه في المستقبل.

وقال النعيمي "أنا متفائل بالمستقبل، وأرى أن استقرار السوق البترولية سيستمر من حيث العرض والطلب واستقرار الأسعار".

ويرى خبراء أن زيادة الإنتاج العالمي للنفط مقترنة بارتفاع ضعيف للطلب، ومن شأنها أن تشكل ضغطاً على أسعار الخام في 2014.

وتابع: "أهم شيء هو أن تستمر الدول المنتجة في الاستثمار لتلبية حاجة السوق، وعلى الشركات أن تستمر في الاستثمار لزيادة إنتاج حقولها".

وحول تخوف السعودية من النفط الصخري، قال: "هذا افتراض خاطئ ولا صحة له، ولا سبب للتخوف من النفط الصخري أو العميق أو الثقيل، كلها محببة ومرغوبة ومطلوبة".