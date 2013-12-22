روسيا تصدر 11 مليون طن من النفط إلى نظيرتها "البيضاء"

قالت الحكومة الروسية في بيان إنها ستصدر 11.5 مليون طن من النفط الخام إلى روسيا البيضاء في النصف الأول من 2014.

وقالت روسيا البيضاء في وقت سابق إنها تأمل بأن تحصل العام القادم على ما إجماليه 23 مليون طن من النفط من روسيا.

ووفقاً للبيان فإنه تم التوصل للاتفاق أثناء اجتماع بين أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي، وفلاديمير سيماشكو النائب الأول لرئيس وزراء روسيا البيضاء.

وترسل روسيا حوالي 20 مليون طن (147 مليون برميل) من النفط الخام معفاة من الرسوم إلى روسيا البيضاء سنوياً في إطار اتفاق اتحاد جمركي. وفي المقابل تصدر روسيا البيضاء منتجات نفطية يجري تحويل الرسوم عليها إلى ميزانية روسيا.

وقالت الحكومة الروسية أيضاً في البيان إن إمدادات الغاز الطبيعي والفحم إلى روسيا البيضاء سيجري الاتفاق عليها بحلول نهاية العام الحالي، وتسعى مينسك للحصول على 22.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من موسكو العام القادم.