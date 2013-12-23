بدء الضخ التجريبي عبر خط أنابيب كردستان وجيهان التركي

قال وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، اليوم الاثنين، إن تدفق النفط الخام بشكل تجريبي عبر خط أنابيب جديد يمتد من إقليم كردستان بشمال العراق وصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب قريباً.

وقال يلدز للصحافيين "سيبدأ بعد ذلك الضخ (التشغيلي) للخط". وأضاف أنه سيجري بحث موعد بدء تشغيل الخط الأسبوع المقبل.

ووقعت تركيا مع إقليم كردستان حزمة اتفاقات للنفط والغاز بما يتيح للإقليم تصدير النفط والغاز بشكل مستقل إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.

وأغضبت تلك الخطوة بغداد التي تقول إنها لها الحق وحدها في إدارة نفط العراق، لكن تركيا تريد إشراك الحكومة العراقية المركزية قبل بدء الصادرات.

وزار يلدز بغداد في أوائل ديسمبر، وأجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء العراقي، حسين الشهرستاني، الذي يعارض منذ فترة طويلة تودد تركيا للأكراد.

وقال يلدز "أعتقد أن النفط سيتدفق عبر تركيا بناء على محادثاتنا مع الشهرستاني في بغداد".

وأكد مسؤولون أكراد أنه تم استكمال خط الأنابيب الذي بنته حكومة إقليم كردستان، ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل هذا الشهر.