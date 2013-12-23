برنت يسجل أعلى زيادة في أسبوعين فوق 111 دولاراً

ارتفع خام مزيج برنت إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين فوق 111 دولاراً، اليوم الاثنين، مع تهديد الصراع الداخلي في جنوب السودان لإنتاجه من النفط، مما زاد من المخاوف على الإمدادات في إفريقيا.

وقالت حكومة جنوب السودان، يوم الأحد، إن المتمردين سيطروا على عاصمة منطقة رئيسية لإنتاج النفط. وزادت المخاوف من احتمال أن يؤدي اندلاع حرب أهلية عرقية شاملة في أحدث دولة في العالم إلى وقف إنتاجها النفطي الذي يبلغ 245 ألف برميل يومياً.

وقد يضاف هذا إلى أكثر من مليون برميل يومياً من الإمدادات المفقودة من ليبيا، حيث أغلقت جماعة تطالب بقدر أكبر من الاستقلال للجزء الشرقي من البلاد موانئ نفطية رئيسية.

وارتفع خام برنت لتسليم فبراير سنتاً إلى 111.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0346 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 2.7% الأسبوع الماضي وارتفاعه إلى 111.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسعار الخام الأميركي تسليم فبراير 11 سنتاً إلى 99.21 دولار للبرميل.