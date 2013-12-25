النعيمي: إنشاء مركز صناعات متكاملة في مدينة وعد الشمال

أكّد وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تهدف دائماً لخدمة المواطن والوطن وتطوير البيئة التنموية وإيجاد تنمية متوازنة لكافة مناطق المملكة.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في منتدى الأحساء للاستثمار الثالث، الذي انطلقت جلساته اليوم، أن الوزارة راعت إيجاد تنمية متوازنة، لجميع مناطق المملكة، من خلال المشاريع الحكومية المختلفة، مثل التصنيع، والطرق، والجامعات، والمستشفيات، ومراكز التعليم، والسياحة، وغيرها.

واستعرض المشاريع البترولية والتعدينية في مناطق المملكة، إذ يجري العمل في منطقة جازان الآن لبناء مصفاة حديثة ومتطورة، ومدينة اقتصادية وصناعية، تشتمل على ميناء تجاري صناعي، ومحطة كهرباء حديثة، ذات دورة مزدوجة، تغذي الشبكة السعودية للكهرباء، ومشاريع بتروكيميائية، وتعدينية بالإضافة إلى شمال شرق المملكة، في الشريط الممتد من مدينة الجبيل جنوباً إلى مدينة رأس الخير شمالاً.

وأضاف أن هناك مشاريع صناعية عملاقة تشمل مصافي بترول، ومصانع للأسمدة، والألومنيوم، والبتروكيماوية بأنواعها، مؤكداً أن هذه الصناعات تنمو سنة بعد أخرى، ما جعل المملكة إحدى أهم الدول المنتجة، والمصدرة لأنواع مختلفة من البتروكيماويات، ومن الأسمدة، إذ جرى إمداد هذه الصناعات بالغاز والبترول، كلقيم، وكمصدر للطاقة، لافتاً إلى أن صناعة البتروكيماويات ثاني أهم صناعة في المملكة بعد البترول.

وأبان الوزير أنه يتم الآن الربط بين رأس الخير ومدينة الجبيل، من خلال سكة حديد وخط سير سريع، بطول 70 كيلومتراً، ليصبحا وكأنهما امتداد لبعضهما بعضاً كما قد يحدث خلال العشرين عاماً القادمة، اندماج بين هاتين المدينتين، لتكونا منطقة صناعية تجارية عالمية على الخليج العربي، تمتد لمسافة تصل إلى حوالي 100 كيلومتر.

وتطرق النعيمي إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال بمنطقة الحدود الشمالية، حيث يجري العمل حالياً لإنشاء مركز صناعات متكاملة، مرتبط بثروات المنطقة من الفوسفات. هذا الجزء من المملكة، الذي كان يعد إلى وقت قريب، من المناطق النائية، سيصبح مركزاً صناعياً وتجارياً مهماً، وسيوفر فرصاً لعمل المواطنين، خاصة أبناء المنطقة.

أما منطقة الأحساء فقد أكد أن المشاريع البترولية تعد عملاقة بكل المقاييس، بالإضافة إلى وجود العديد من حقول الغاز والبترول، التي من أهمها حقل الغوار الأكبر عالمياً، مشيراً إلى أنه تم خلال العشر سنوات الماضية تطوير حقل خريص بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و200 ألف برميل يومياً، ويجري العمل على توسعته ليصل إلى مليون و500 ألف برميل يومياً، كما تم تطوير حقل نعيم، وإنشاء معمل استخلاص سوائل الغاز، من حقل الحوية، ومعمل الغاز في حرض، وهي مشاريع بترولية مهمة، قام خادم الحرمين الشريفين بتدشينها.

وتحدث المهندس النعيمي عن عمليات التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، مشيراً إلى الاهتمام بالمدن الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نموّها، وجعلها مراكز تصنيعية، تجارية، علمية، بارزة، إذ يجري العمل الآن على إنشاء مدن صناعية جديدة مثل مدينة وعد الشمال، وجازان الصناعية والاقتصادية.