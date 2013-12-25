مخزونات النفط الأميركية ترتفع 716 ألف برميل

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط‭‭‭‭ ‬‬‬‬الخام ارتفعت الأسبوع الماضي رغم ارتفاع إنتاج المصافي، في حين هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 716 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 من ديسمبر مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 2.3 مليون برميل.

وقال التقرير إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينج بأوكلاهوما انخفضت 412 ألف برميل.

وأضاف التقرير قوله إن عمليات التكرير في المصافي زادت 248 ألف برميل يوميا.

وقال المعهد إن مخزونات البنزين انخفضت 2.5 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

ونقصت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 722 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 400 ألف برميل.

وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 572 ألف برميل يوميا إلى 7.8 مليون برميل يوميا.