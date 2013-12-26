هبوط مستوردات اليابان من نفط إيران في نوفمبر بـ56.1%

أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس أن مستوردات اليابان من النفط الخام التي عبرت الجمارك في نوفمبر سجلت زيادة بلغت 10.5 % مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

لكن واردات الخام من إيران التي تخضع لعقوبات صارمة بسبب النزاع حول برنامجها النووي هبطت 56.1 % عن مستواها قبل عام وانخفضت 7.4% عن مستواها في بداية 2013 .

ويجري إعداد بيانات وزارة المالية وفقا لقواعد تسمح للمستوردين بأن يؤجلوا التخليص الجمركي للواردات وهو ما يعني ان بيانات الوزارة غالبا ما تكون متقادمة.

وستصدر وزارة التجارة غدا الجمعة بياناتها للواردات الشهرية من الخام والتي تعتبرها صناعة النفط البيانات القياسية لأنها ترصد الاستيراد الفعلي للشحنات النفطية.