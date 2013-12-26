470 مليار ريال ترصدها أرامكو لمشاريع نفطية في 4 سنوات

رصدت شركة أرامكو السعودية أكثر من 470 مليار ريال لمشاريع إنشائية نفطية خلال السنوات الأربع المقبلة، كما ذكرت صحيفة الاقتصادية.

وقال عبد الله الورثان مدير إدارة المشاريع والمشتريات الاستراتيجية في أرامكو إن حجم مصروفات شركته خلال 2014 - 2018 يصل إلى نحو 470 مليار ريال منها 320 مليارا للخدمات من مشاريع إنشائية وخدمات صيانة وأعمال تنقيب وحفر والخدمات الهندسية، فيما تبلغ مصروفات المواد 150 مليارا شاملة الأنابيب ومعدات الحفر والمواد الكهربائية والكيميائية.

وقدر الورثان على هامش فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار 2013 أن إنفاق مجموع الشركات القيادية في السعودية خلال 2011 وحتى 2013 على المشاريع المحلية يصل إلى نحو 160 مليار ريال، وسيتأثر مستوى الإنفاق على السوق المحلية لو تم توجيه 55% منه على الشركات المحلية بتوفير 900 ألف وظيفة.

وأكد أن حجم التعامل التجاري مع شركات الأحساء بلغ مليار ريال خلال عام 2013 بواقع 26 مصنعا و34 مورد مواد و180 مقاولا ومقدم خدمات مختلفة، منبهاً إلى ضرورة استغلال الفرص الواعدة والمزايا التفضيلية، وأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، التي توفر في الدول المتقدمة 70% من الوظائف، بينما لا تتجاوز 30% في السعودية.

من جانبه، قال المهندس أحمد الخويطر المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة لأرامكو 2013، إن حجم إنفاق أرامكو على المشاريع في الميزانية بلغ 125 مليار دولار، كما سيبلغ حجم الإنفاق الحكومي نحو أربعة أضعاف هذا الرقم أي 450 مليار دولار، مبيناً أن مشاريع "أرامكو" تهدف إلى خدمة الطاقة وتطوير وتخصيص الأراضي، لتتمكن الشركات المستثمرة من الانتقال إليها، إضافة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية وتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للمشاريع في الدول المتقدمة.

وأضاف الخويطر أن "أرامكو" تبنت مبادرات تعمل على إنشاء طاقم سعودي قادر على المنافسة وتوفير فرص عمل جديدة تعمل يدا بيد مع الشركات، لتوسيع العمل وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 300 ألف وظيفة خلال الـ 15 سنة المقبلة.

وفي المداخلة الأولى أشار أحمد الحسين مدير إدارة مشاريع المنطقة الجنوبية لشركة "أرامكو السعودية" إلى الفرص الاستثمارية الواسعة في الأحساء، لافتاً إلى مشاريع "أرامكو" من بينها مشاريع الزيت التي تعمل على تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، كما سيتم تركيب مضخات لشحن الزيت الخام العربي الخفيف، واستبدال أنابيب الخزانات شبه الكروية بغرض خفض سرعة البخار.

وأضاف أن مشاريع الغاز التي تقوم بها الشركة تعمل على تطوير معمل الغاز في شدقم من أجل معالجة غاز خفيف غير المرافق من بقيق لتلبية الطلب على مصادر الطاقة في السعودية، عبر تركيب وحدات إضافية لاستخلاص الكبريت، وتركيب ضواغط للغاز في المعمل من أجل معالجة 550 مليون قدم مكعبة قياسي في اليوم من غاز خفيف بقيق، وإجراء تعديلات على المرافق والمنافع ومحطات التحكم وخطوط الربط الخاصة باستقبال الغاز.

