تريليون ريال قيمة صادرات النفط السعودي في 2013

صدرت السعودية نحو 2.42 مليار برميل من النفط خلال 2013، بلغت قيمتها 1.08 تريليون ريال، وبلغ إجمالي الإنتاج خلال العام 3.51 مليار برميل.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت متخطية 112 دولارا للبرميل يوم الجمعة، متأثرة بتوقف بعض الإمدادات من إفريقيا وتراجع حاد لمخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة في تصريحات لصحيفة الرياض، إن المملكة صدرت نحو 2.66 مليار برميل من النفط خلال 2013 بقيمة 1.08 تريليون ريال.

وأضاف أن الاستهلاك المحلي خلال 2013 يقارب 852 مليون برميل، وبنسبة 24% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة، بعد تراجع الاستهلاك المحلي إلى ما يقارب 2.3 مليون برميل يوميا.

وتابع أن إنتاج المملكة استقر عند 9.65 ملايين برميل يوميا في الشهرين الاخيرين من هذا العام، مما ابقى الصادرات عند 7.6 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة.

وذكر ابن جمعة أن عام 2014 سوف يكون عاما جيدا للسوق النفطية بعد انتعاش الاقتصاد الامريكي الذي نما بمعدل 4.1% في الربع الثالث من هذا العام وكذلك التوقعات بوصول نمو الصين الى 7.6% في 2013.

وقال إن وكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يزيد الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، أو 1.3 في المائة إلى 92.4 مليون يوميا في 2014، كما قدرت ان يكون انتاج الاوبك عند 29.3 مليون يوميا وفي نطاق سقف انتاجها الذي يبلغ 30 مليون برميل.

وقال إن ما يدعم رفع الاسعار هو استمرار الحضر القائم على ايران والتي بلغت صادراتها 850 الف برميل يوميا وحتى لو تم رفع الحظر عنها فانه ليس من السهولة ان ترتفع صادراتها بشكل سريع، بالإضافة الى الاوضاع في ليبيا التي انخفض انتاجها الى 250 الف برميل يوميا والتي مازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي.

وأشار الى أن الاحداث في السودان وفي ليبيا تدعم اسعار النفط حيث ارتفع سعر برنت الى 112 دولارا وغرب تكساس إلى ما يقارب 100 دولار الخميس الماضي.