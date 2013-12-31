ليبيا تبقي على سعر خام السدر بدون تغيير في شهر يناير

أظهرت قائمة أسعار من مصدر تجاري في منطقة البحر المتوسط يوم أمس الاثنين أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أبقت على سعر البيع الرسمي لخام السدر الرئيسي بدون تغيير في يناير كانون الثاني للشهر الثالث على التوالي.

وظل سعر خام السدر أقل 40 سنتا للبرميل من عقود خام برنت، إلا أنه لم يتم تصديره منذ نهاية يوليو تموز. وبسبب الاحتجاجات المستمرة منذ نحو ستة أشهر في منشآت النفط الرئيسية في ليبيا أصبح خام مليتة هو خام التصدير الرئيسي في الوقت الحاضر.

ورفعت ليبيا سعر خام مليتة ليتجاوز عقود خام برنت بفارق 40 سنتا لشهر يناير كانون الثاني ارتفاعا من 30 سنتا في ديسمبر كانون الأول.