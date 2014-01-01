انخفاض مخزونات نفط أميركا 5.7 مليون برميل بـ2013

أظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الخام انخفضت الأسبوع الماضي مع هبوط الواردات، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام انخفضت 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 27 من ديسمبر إلى 361.8 مليون برميل، مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 3 ملايين برميل.

وقال التقرير إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينج بأوكلاهوما انخفضت 565 ألف برميل. وأضاف التقرير قوله إن عمليات التكرير في المصافي زادت 17 ألف برميل يوميا.

وقال المعهد إن مخزونات البنزين ارتفعت 3.3 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 1.9 مليون برميل. وارتفعت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاع قدره 1.2 مليون برميل.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 594 ألف برميل يوميا الى 7.2 مليون برميل يوميا.