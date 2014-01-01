%14 ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في 3 أشهر

ارتفعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2013 إلى 50695 مليون ريال مقابل 44289 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2012 بارتفاع مقداره 6.406 مليون ريال بنسبة 14.5% وبانخفاض نسبته 1.6% عن الربع الثاني من عام 2013، وفقاً لما ذكرته "واس".

وأوضح تقرير صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن الوزن المصدر خلال الربع الثالث من عام 2013 بلغ 12.144 طناً مقابل 11.679 طناً خلال الربع الثالث من عام 2012 بارتفاع مقداره 465 ألف طن بنسبة 5%.

وأبان التقرير أن قيمة واردات المملكة السلعية غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2013 بلغت 153.848 مليون ريال مقابل 148.037 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2012 بارتفاع مقداره 5.811 مليون ريال بنسبة 3.9% عن الربع الثالث من عام 2012، منخفضة بنسبة 8% عن الربع الثاني من عام 2013.

وأشار إلى أن الوزن المستورد خلال الربع الثالث من عام 2013 بلغ 20.440 طناً مقابل 19.583 طناً خلال الربع الثالث من عام 2012 بارتفاع مقداره 857 ألف طن بنسبة 4.4%.

وأفاد بأن قيمة الصادرات غير البترولية للواردات خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 50.695 مليون ريال بنسبة مقدارها 32.95% إلى قيمة واردات المملكة خلال الربع الثالث من عام 2013، في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2012 - 44.289 مليون ريال وبنسبة مقدارها 29.92% من قيمة واردات المملكة خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 190.952 مليون ريال بنسبة مقدارها 32.73% من قيمة واردات المملكة خلال عام 2012، بينما قيمة الصادرات غير البترولية خلال عام 2003 بلغت 41.147 مليون ريال بنسبة مقدارها 26.31% من قيمة واردات المملكة خلال نفس الفترة.

وحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإن قيمة صادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2013 بلغت 7.102 مليون ريال مقابل 7.303 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2012، بانخفاض مقداره 201 مليون ريال بنسبة 2.8%، فيما بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2013 - 11.971 مليون ريال مقابل 9.136 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2012 بارتفاع مقداره 2.835 مليون ريال بنسبة 31%.