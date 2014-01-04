النفط يتراجع وسط توقعات باستئناف الإمدادات الليبية

خسرت أسعار النفط الخام الأميركي أكثر من دولار يوم أمس الجمعة بضغط من بيانات أظهرت ارتفاعا أكبر من المتوقع في مخزونات نواتج التقطير.

وتراجع الخام الأميركي وخام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، حيث انخفض برنت وسط توقعات باستئناف الإمدادات الليبية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم أمس الجمعة أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الخام هبطت بشدة للأسبوع الخامس على التوالي حيث انخفضت سبعة ملايين برميل في الأسبوع الذي انتهى في 27 ديسمبر. وكان محللون توقعوا انخفاض المخزونات ثلاثة ملايين برميل.

وأرجع محللون الانخفاض إلى حوافز ضريبية تشجع شركات النفط على خفض المخزونات في نهاية العام.

وارتفعت مخزونات المقطرات خمسة ملايين برميل مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين مع انخفاض الطلب على الوقود.

وبنهاية التعامل انخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت عند التسوية 89 سنتا ليصل إلى 106.89 دولار للبرميل. وخسر الخام الأميركي 1.48 دولار إلى 93.96 دولار للبرميل.