استئناف ضخ نفط كركوك إلى جيهان التركي

استؤنف مساء أمس الأول ضخ النفط الخام من حقول كركوك شمالي العراق إلى ميناء جيهان التركي شرقي البحر الأبيض المتوسط بعد إصلاح أضرار لحقت بخط أنابيب نقله جراء تفجير جزء منه بعبوات ناسفة قرب مصفاة تكرير النفط في بيجي شمال بغداد يوم الخميس الماضي.

وقال مسؤول في "شركة نفط الشمال" العراقية في مدينة كركوك: "تم إصلاح الأضرار التي لحقت بالخط الرئيسي الناقل للنفط الخام من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي، وخط آخر ناقل للنفط الخام يغذي مصافي التكرير الداخلية، واستؤنفت عمليات الضخ مساء الجمعة وستستقر عند معدلاتها الطبيعية بمعدل يتراوح بين 300 ألف و325 ألف برميل يومياً".