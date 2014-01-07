أسعار النفط ترتفع بعد موجة الصقيع في أميركا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أوائل التعامل في آسيا اليوم الثلاثاء وسط مؤشرات متباينة من ليبيا، بينما تشهد الولايات المتحدة موجة برد شديد قد تعطل إنتاج النفط.

وأوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفعت أسعار عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم فبراير 30 سنتا إلى 93.73 دولار للبرميل بعد نزولها 53 سنتا إلى 93.43 دولار عند التسوية يوم الاثنين.

وأظهر استطلاع مبدئي لآراء المحللين أن مخزونات الولايات المتحدة التجارية من النفط الخام زادت على الأرجح 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من يناير بعد ان شهدت انخفاضات شبه قياسية على مدى خمسة أسابيع.

وأظهر مسح أن إنتاج منظمة أوبك من النفط تراجع في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ مايو 2011 بسبب إضرابات واحتجاجات في ليبيا واستقرار الصادرات العراقية وخفض الإمدادات السعودية.