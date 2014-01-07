بورصة دبي للطاقة تجني ثمار مشاريع جديدة في 2014

قال رئيس الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في بورصة دبي للطاقة، رامي أبورميلة، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن بورصة دبي للطاقة سجلت أرقاماً غير مسبوقة خلال العام الماضي منها بلوغ حجم التداول اليومي 6.4 مليون برميل يومياًن مؤكداً إنجاز مشروعين ستجني ثمارها البورصة العام الحالي الى جانب خطط للتوسع والتركيز على تسويق العقود في مناطق جديدة.

وكانت بورصة دبي للطاقة قد سجلت نمواً قياسياً بنسبة 36%، في حجم التداول العام الماضي، حيث جرى تداول 1.6 مليار برميل من عقد نفط عمان الآجل فيها.

وأضاف أن عدد الخيارات المفتوحة لدى بورصة دبي للطاقة بلغ 23 مليون برميل مع زيادة كمية التوصيل الى 14.1 مليون برميل شهرياً بالنسبة للعقود العينية الآجلة، وهي العقود التي تتطلب تسليمها عكس ما يجري في العقود الورقية الآجلة.

وأرجع أسباب القفزة الكبيرة في أداء بورصة دبي للطاقة الى سببين: الأول متصل بالبورصة نفسها وإعادة هيكلتها عبر زيادة مساهمة بورصة شيكاغو التجارية فيها من 25% الى 50% الى جانب تغيير إدارة بورصة دبي للطاقة.

وعن السبب الثاني لانتعاش أداء بورصة دبي للطاقة، قال أبورميلة إنه يتلخص في ظهور ثقافة تجارة النفط في آسيا وبالتالي زيادة الإقبال على نفط عمان (العقد الاساسي للتداول في بورصة دبي للطاقة) كبديل عن النفط الليبي أو السوري او نفط جنوب السودان.

وقال أبورميلة إن ظهور النفط الصخري الأميركي، والإنتاج في شمال أميركا دفع بالإنتاج من غرب إفريقيا وأميركا اللاتينية، الى دخول أسواق آسيا لينافس النفط العربي ورفع المنافسة بشكل كبير على أسواق آسيا.

وأوضح أن 95% من النفط العربي يصدر صوب آسيا من عمان وقطر والكويت وأبوظبي، لكنه نفى أن يكون ظهور النفط الصخري قد أثر على واردات أميركا الشمالية من النفط العربي، إذ لم تزل تستورد نحو مليون برميل يومياً من النفط السعودي وبضعة مئات الآلاف من النفط العراقي.