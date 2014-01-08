صعود أسعار النفط بعد برد أميركا وإمدادات ليبيا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أوائل التعامل في آسيا اليوم الأربعاء، وقد لاقت دعما من موجة برد شديد في أميركا الشمالية تعوق بعض عمليات المصافي وتجدد المخاوف بشأن الإمدادات الليبية، ولكن صعود الدولار قد يحد من مكاسب الخام.

وأوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفعت أسعار عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم فبراير شباط 36 سنتا إلى 94.03 دولار للبرميل بعد صعودها 0.25% إلى 93.67 دولار عند التسوية الأربعاء.

وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬الخام انخفضت بشدة مرة أخرى في الأسبوع الماضي في حين قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

من جهته، قال رئيس حكومة إقليم برقة المعلنة من جانب واحد في شرق ليبيا إنها تدعو الشركات الأجنبية إلى شراء النفط من المرافئ التي استولت عليها متجاوزة بذلك الحكومة المركزية.

وقال عبد ربه البرعصي رئيس حكومة الحركة المطالبة بالحكم الذاتي في برقة "نحن نرحب بشركات النفط العالمية.. سيكفل أفراد قوة الحماية البترولية سلامة الناقلات".

غير أن البرعصي الذي كان يتحدث في محطة تلفزيون تؤيد الحكم الذاتي في وقت متأخر الثلاثاء قال إن حركة إقليم برقة لا تسعى إلى تفكيك ليبيا على الرغم من الصراع بينها وبين حكومة طرابلس.