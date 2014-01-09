أرامكو ترفع احتياطي مخزون النفط إلى 160 مليار برميل

قال رئيس شركة أرامكو السعودية خالد الفالح إن أرامكو تهدف لزيادة معدل المخزون من النفط بنسبة 20% مما يضيف 160 مليار برميل للاحتياطات الإضافية، وهذا يتجاوز الاحتياطي الحالي للولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة والبرازيل مجتمعين.

وبحسب صحيفة الشرق، كشف الفالح عن أن الشركة تهدف إلى إنشاء صناعات متكاملة تصدر الخدمات وسلسلة الإمداد بالإضافة إلى النفط والغاز التي تعتبر العمود الرئيس للاقتصاد السعودي.

وأضاف، على هامش افتتاح مركز شركة هاليبورتون للتقنية وأبحاث الخزن والإنتاج غير التقليدي في وادي الظهران أمس، أننا نسعى لبناء الطاقة السعودية المقبلة المتضمنة جميع الصناعات المساندة بدءاً من البحث العلمي وتطوير الموارد البشرية، وابتكار التقنيات الحديثة لنقل الصناعة والخدمات المساندة إلى مجال جديد، لتحويل المملكة من مستورد للخدمات والمواد وسلسلة الإمدادات، إلى مصدر شامل بما فيها الأفكار.

وأضاف أن أرامكو تسعى لاكتشاف مصادر إضافية كبيرة من النفط والغاز سواء تقليدية أو غير تقليدية. ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة اتجهنا بشكل كبير نحو الاهتمام بمراكز الأبحاث، مشيرا إلى أن التعاون سيكون مفتاحا لتحقيق هذه الأهداف.

وكانت شركة هاليبورتون قد افتتحت مركزها الجديد للتقنية وأبحاث الخزن والإنتاج غير التقليدي أمس حيث سيقدم المركز آخر ما تم التوصل إليه من بحوث وحلول تطويرية، وذلك لمواجهة التحديات سواء في المملكة أوالمنطقة المجاورة.

وقال الفالح إن العلاقة مع شركة هاليبورتون تمتد لحوالي 8 عقود، حيث لعبت دورا كبيرا في تطوير قطاع النفط والغاز في السعودية، وبافتتاح هذا المركز نحتفل بافتتاح صفحة جديدة كامتداد للعلاقة التاريخية.