السعودية تزود المشترين بآسيا بكامل شحنات النفط

تتجه السعودية - أكبر بلد مصدر للخام في العالم - إلى تزويد اثنين على أقل تقدير من زبائنها في آسيا بكميات النفط المتعاقد عليها لشهر فبراير كاملة، وذلك دون تغير عن يناير.

ودأبت المملكة على تزويد معظم زبائنها في آسيا بكامل الشحنات المتعاقد عليها منذ أواخر عام 2009.

من جهة ثانية، قالت حكومة إقليم كردستان العراق إنها تتوقع أن ترسل مليون برميل في باكورة صادراتها من النفط عبر خط أنابيب جديد يمر في تركيا بحلول نهاية الشهر الحالي.

وأضافت حكومة الإقليم شبه المستقل في بيان على موقعها على الإنترنت أن الصادرات سترتفع إلى 4 ملايين برميل في فبراير وإلى 6 ملايين برميل في مارس وستصل في نهاية المطاف إلي 10-12 مليون برميل في ديسمبر.

وهناك خلاف بين كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد حول توزيع الإيرادات النفطية، وأثار توقيع أربيل حزمة عقود مع تركيا بخصوص صادرات للنفط والغاز وأيضا بناء خطوط أنابيب جديدة غضب بغداد التي تقول إنها صاحبة السلطة الوحيدة في إدارة النفط العراقي.

