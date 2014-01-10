جازبروم الروسية تبدأ إنتاج النفط بحقل البدرة العراقي

قالت جازبروم نفت ذراع إنتاج النفط لعملاق الغاز الروسي جازبروم إنها بدأت إنتاج النفط من بئر اختبارية في حقل البدرة النفطي في العراق وإنها تخطط لبدء الإنتاج التجاري هناك هذا العام.

وقال فاديم ياكوفليف النائب الأول للرئيس التنفيذي في بيان "مع استكمال اختبارات البئر نقترب خطوة من بدء الإنتاج التجاري في حقل البدرة."

وفي نوفمبر قالت الشركة إنها أرجأت الإنتاج المبدئي في البدرة حتى 2014 بسبب اعتبارات تتعلق بالسلامة ومشاكل لوجستية.

وقال ياكوفليف إن الإنتاج على نطاق واسع في حقل البدرة من المرجح الآن أن يبدأ في وقت لاحق هذا العام.

وقالت جازبروم نفت إن اختبارات أجريت في نهاية ديسمبر لتقييم البئر بي دي-4 كانت ناجحة مع معدل تدفق طبيعي يومي بلغ 7000 برميل من النفط.

وأضافت الشركة أن من المتوقع أن يصل إنتاج حقل البدرة إلى 170

ألف برميل يوميا من النفط الخام بحلول 2017 وأن يبقى عند هذا المستوى لسبع سنوات.