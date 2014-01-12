أرامكو تطرح مناقصة لـ3 مشاريع غاز ونفط خلال أسابيع

تعتزم شركة أرامكو السعودية خلال الأسابيع القادمة طرح مناقصة عقود إنشاء ثلاثة مشاريع للغاز ومرافق النفط في جازان ضمن مشروع مصفاة جازان التي تنفذها الشركة بمبلغ 7 مليارات دولار.

ووفقاً لصحيفة الرياض، فقد حاولت "أرامكو" طرح هذه المشاريع خلال العام الماضي بمبالغ تتراوح ما بين 3- 5 مليارات دولار، إلا أن العطاءات التي قدمتها الشركات كانت كبيرة جدا ما دفع شركة أرامكو إلى إعادة مراجعة هيكلة المشاريع بهدف خفض التكاليف وعمل توازن بينها وبين مشروع المصفاة التي يجري تنفيذها في المنطقة الجنوبية من المملكة.

وتتطلع أرامكو بشكل متزايد لتوسعة انشطتها في التكرير والتوزيع لزيادة إنتاجها من المنتجات المكررة محليا إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2016.

وأشارت مصادر نفطية مطلعة الى أن المشاريع التي تنوي أرامكو طرحها تشتمل على مشروع إعادة سائل الغاز إلى الحالة الغازية أو ما يسمى "التغويز" ومشروع المرافق الخارجية ومشروع وحدات استرجاع الكبريت. وتأمل أرامكو في هذا الطرح الجديد الذي لم يتضمن مشروع معمل توليد الطاقة الكهربائية إلى تخفيض تكاليف المشاريع بمقدار ملياري دولار.

وكانت نشرة "ميد" قد نقلت في وقت سابق أن مشروع معمل توليد الطاقة لن يتم طرحه ضمن هذه المشاريع وسوف تتم ترسيته على شركة سيبكو الصينية التي قدمت أقل عرضا مبدئيا بمبلغ 1.8 مليار دولار بعد أن تمت مراجعة هيكلة المشروع لتخفيض طاقته الإنتاجية من 4000 ميقا واط إلى 3000 ميقا واط سيعا إلى خفض التكاليف الإجمالية لإنشاء المشروع.

ويجري تنافس محموم بين الشركات الغربية والآسيوية للفوز بمشاريع تطرحها شركة أرامكو في مجال الصناعات التحويلية بمجال النفط والغاز، بيد أن الشركات الاسيوية تتميز بالتنافسية في الأسعار نظرا الى قلة تكاليف الايد العاملة، بينما الشركات الغربية تمتلك التقنية الأكثر تقدما من الشركات الآسيوية ما يجعلها تفوز بالمشاريع ذات التقنية العالية.