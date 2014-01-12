"سامبا": 102 دولار متوسط سعر برميل النفط خلال 2014

توقع تقرير اقتصادي لبنك سامبا انخفاض أسعار النفط إلى 95 دولاراً للبرميل في عام 2015، وذلك مقابل 102 دولار في المتوسط خلال 2014، وحوالي 107 العام الماضي و111 دولاراً في 2012.

وأبرز التقرير العديد من العوامل التي من المتوقع أن تسهم في خفض أسعار النفط وفي صدارتها احتمال رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في منتصف العام الحالي، وذلك بعد الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه بين طهران والدول الغربية مؤخراً بشأن سلاحها النووي.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية إلى احتمالية تراجع الإنفاق الحكومي مع انخفاض أسعار النفط في ظل اعتماد الاقتصاد السعودي على العائدات النفطية بنسبة 92% من مكونات الميزانية.

ولفت إلى أن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة والتي أثمرت عن ترحيل أكثر من نصف مليون عامل مخالف كان لها تأثيرات سلبية على قطاع المقاولات على وجه الخصوص وذلك نتيجة اعتماده بصورة شبه كلية على العمالة الوافدة الرخيصة.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز القطاعات التي تأثرت بالحملة قطاع النقل في ظل محدودية العمالة السعودية التي تعمل في هذا المجال وذلك نتيجة لأسباب مختلفة، منها طول ساعات العمل وضعف العائد اليومي.

وتعتمد الموازنة السعودية بشكل شبه كامل على العائدات النفطية رغم الخطط الموضوعة منذ سنوات لتنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط الذي يعاني من تقلبات سعرية وفقاً لحجم الاستهلاك والمضاربات وخطط الدول الكبرى لتقليل الاعتماد على نفط أوبك.