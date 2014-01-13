العراق يوافق على خفض سعر النفط والوقود المصدر للأردن

أعلن أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، فاروق الحياري، أن الأردن والعراق اتفقا على خفض أسعار النفط الخام وزيت الوقود المصدر للمملكة اعتباراً من مطلع العام الحالي.

وقال الحياري خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأردني إن الجانبين اتفقا وبناءً على اجتماعات اللجنة العليا في بغداد على تعديل سعر برميل نفط خام كركوك المصدر الى الأردن على أساس المعدل الشهري لنفط خام برنت بحسم مقداره 20 دولاراً للبرميل بدلاً من 18 دولاراً للبرميل.

وأضاف أنه تم كذلك تعديل سعر الطن المتري الواحد من منتوج زيت الوقود مطروحاً منه حسم مقداره 100 دولار للطن بدلاً من 88 دولاراً للطن، أي بزيادة قدرها 12 دولاراً حسماً إضافياً لصالح الجانب الأردني.

وأوضح الحياري في تصريحاته أنه من المفترض أن يسري العمل بهذه الحسومات اعتباراً من بداية العام الحالي بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي عليها.

ويستورد الأردن حالياً حوالى 10 آلاف برميل من النفط العراقي الخام يومياً وبأسعار تفضيلية (بفارق يقل 18 دولاراً عن السعر العالمي للبرميل) تشكل 10% من احتياجاته النفطية التي يستورد معظمها من السعودية.