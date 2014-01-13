وزير: الإمارات تستكمل توسعة مصفاة الرويس نهاية 2014

قال وزير النفط الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إنه من المنتظر استكمال توسعة مصفاة الرويس التابعة لشركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) بحلول نهاية عام 2014.

ويزور المزروعي نيودلهي لحضور مؤتمر بتروتك النفطي لعام 2014. وأشار الوزير إلى أن إنتاج بلاده من النفط يقارب 2.8 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.

وكانت الإمارات العربية المتحدة، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تخطط في وقت سابق لاستكمال توسعة المصفاة في الربع الأول من هذا العام.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة الرويس 415 ألف برميل يومياً، ومن شأن عملية التوسعة الجارية أن تزيد هذه الطاقة إلى أكثر من المثلين. وستعالج المصفاة الجديدة خام مربان الذي تنتجه أبوظبي.

وفي بيان وزع اليوم قال وزير الطاقة الإماراتي إن دول الخليج، على الرغم من انها تحوي حوالي 60% من احتياطات الطاقة العالمية المعروفة، ينبغي عليها أن تقوم بإصدار قوانين جديدة لخفض استهلاكها المحلي من الطاقة حتى تستطيع الاستمرار بالتزاماتها التوريدية تجاه عملائها الدوليين.

وأضاف المزروعي أمام أعضاء 150 وفداً اجتمعوا لحضور منتدى جلف انتيلجنس الإمارات الخامس للطاقة الذي عقد اليوم في أبوظبي تحت شعار (مشهد الطاقة العالمي 2020): "بالنظر إلى التوجهات التي رصدناها مؤخراَ من ناحية توجه دول الخليج لتصبح من الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة فإن الوضع الآن يتطلب إصدار سياسات جديدة بغرض تلبية و إدارة الطلب المحلي على الطاقة في البلاد، وفي الوقت ذاته ضمان تحقيق التزاماتنا نحو عملائنا في مختلف دول العالم".

من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة الكهربائية في الإمارات بنسبة تقارب 9% سنويا حتى العام 2020 علماً بأن الغاز الطبيعي هو المصدر الحصري تقريباً لمحطات توليد الطاقة في الإمارات.

وبسبب الارتفاع المستمر في الطلب على الغاز لتلبية متطلبات محطات التوليد وكذلك الاستخدامات الصناعية مثل مصانع البتروكيماويات ومصانع الحديد فقد تحولت دولة الإمارات خلال العقد الماضي إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي عجل بإطلاق استثمارات ببلايين الدولارات تجاه تطوير مصادر الطاقة النووية والطاقات المتجددة.