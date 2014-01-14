الهند قد تخفض واردات النفط الإيراني 15% في 2014

قال مسؤول كبير في وزارة النفط الهندية، الثلاثاء، إن الهند قد تخفض وارداتها من النفط الإيراني 15% في 2014-2015 عن المستوى المستهدف في السنة المالية الحالية، إذا لم يتم تخفيف العقوبات الغربية عن إيران.

وقال ار. كيه سينغ للصحافيين إن الهند - ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين - قد تستورد 180-185 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني في السنة المالية 2014-2015 التي تبدأ في أبريل، وستقارب وارداتها في السنة المالية الحالية المستوى المستهدف البالغ 220 ألف برميل يومياً.

وبسبب العقوبات الأميركية والأوروبية الصارمة انخفضت صادرات إيران العضو في منظمة أوبك أكثر من النصف لتصل إلى نحو مليون برميل يومياً، وهو ما جعلها تخسر إيرادات قدرها 80 مليار دولار منذ أوائل 2012 بحسب تقديرات البيت الأبيض.

وبالرغم من توصل القوى العالمية وطهران إلى اتفاق في نوفمبر بشأن البرنامج النووي الإيراني فإن الأمر يتطلب جهداً شاقاً للبناء على ذلك الاتفاق المبدئي.