خطة سعودية لخفض استهلاك الطاقة بـ30% حتى عام 2030

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية بالسعودية أن المملكة تسعى لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30 في المائة في 2030، وأن هذا يستوجب تعاون الجميع، باعتبار الطاقة ثروة ناضبة وملك الجميع، لاستدامة توفير جزء منها لتصديرها بكميات جيدة، ما يعزز الدخل الوطني للسعودية.

وقال الأمير عبد العزيز، خلال مؤتمر صحافي أمس عقب افتتاح ورشة العمل: دور شركات قطاع التكييف في الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، في الرياض أمس، أن السعودية اتجهت إلى تطبيق إجراءات إلزامية، للحد من دخول الأجهزة الرديئة والمسرفة في استهلاك الطاقة إلى السعودية، مضيفاً "علينا واجبٌ كمواطنين وحكومة، وهو أن نعزز ثقافة الترشيد، والتأكد من مواصفات الأجهزة التي تُباع في الأسواق".

وأوضح أن الترشيد لا يقصد منه التقتير، بل المحافظة على مستوى المعيشة للمواطنين لكن دون إسراف، وهذا هدفنا من هذه الحملة، وأن المواصفات الجديدة في بطاقة تعريف أجهزة التكييف، لا تقل عن ثلاث نجمات لمكيف الشباك، وأربع نجمات لمكيف "السبيلت".

من جهته، شدّد علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية ترشيد الطاقة في السعودية، قائلاً: "إن دول العالم، إذا أرادت أن تنمو، فليس لها خيار سوى ترشيد استخدام الطاقة، ليعود عليها بالمصلحة والخير".

وأكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، أن وزارته ستسمح لشركات التكييف، بإعادة تصدير المخزون، بشرط الإفصاح عن الكميات قبل تاريخ الـ 25 من ربيع الأول الجاري.

وأكد، أن وزارة التجارة، بعد هذا التاريخ، ستبدأ حملة تفتيشية للمخازن والمستودعات، لمصادرة وإتلاف أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات السعودية.