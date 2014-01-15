"بتروليا" تنوي الاستثمار في مشروع منصة حفر لدبي

قالت شركة بتروليا النرويجية إنها تدرس الاستثمار في شركة تعمل على مشروع منصة حفر ستقوم ببنائها شركة الأحواض الجافة العالمية ومقرها دبي.

وأعلنت شركة الأحواض الجافة فوزها بطلبية قيمتها 730 مليون دولار من شركة دريل وان كابيتال التي تملك بتروليا خيارا لشراء حصة فيها.

وقال متحدث باسم بتروليا "تؤكد بتروليا مشاركتها في مشروع المنصة من خلال تقديم خبرتها للشركة المالكة وشركة البناء وتتطلع للحصول على خطط تفصيلية لتمويل المشروع فور وضعها.. بتروليا لا تستبعد تملك حصة في دريل وان كابيتال".

ومن المقرر أن تكون هذه أكبر منصة على الإطلاق في بحر الشمال ومن المنتظر إتمام بنائها في 2017.

واتفقت شركة الأحواض الجافة على خطة إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.2 مليار دولار في 2012 وهي مدعومة من الإمارات ومملوكة لها. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة خميس جمعة بوعميم في بيان إن الشركة تسعى للريادة في تكنولوجيا بناء المنصات وتريد أن تصبح الأولى على مستوى العالم.

وتمثل المنصة التي أطلق عليها "دبي إكسبو 2020 إن.إس" جزءا من خطة الشركة وستبلغ مساحتها الإجمالية 5500 متر مربع.