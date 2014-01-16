الخليج تضخ 150 مليار درهم في مشروعات الطاقة المتجددة

تنفق دول الخليج أكثر من 150 مليار دولار على مشروعات جديدة بقطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة، وفقاً لصحيفة البيان.

وقال ناجي الحداد مدير معرض "القمة العالمية لطاقة المستقبل" خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بأبوظبي للإعلان عن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2014"، الذي ستنطلق فعالياته السبت، إن مساحة معرض "القمة العالمية لطاقة المستقبل 2014" و"القمة العالمية للمياه 2014" تبلغ نحو 42 ألف متر مربع بنمو 8% عن الدورة السابقة، فيما ارتفع عدد الشركات المشاركة بالمعرضين إلى 900 شركة من 42 دولة مقابل 800 شركة من 40 دولة في الدورة السابقة بنمو 12.5 %.

وأشار إلى أن قرية المشروعات المقامة خلال المعرض ستضمن طرح 20 مشروعا جديدا في مجال الطاقة المتجددة، خصوصا في الطاقة الشمسية من الأردن وتونس ودول إفريقية أخرى والولايات المتحدة الأميركية، موضحا أن إجمالي الطاقة المتجددة الممكن توفيرها من هذه المشروعات يتراوح بين 3 و4 جيجاوات.

وأكد أن "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2014" سيسلّط الضوء على العاصمة الإماراتية كمنصة عالمية لمناقشة القضايا الأهم بالنسبة لمحور الطاقة والمياه والنفايات، متوقعا أن يستقطب الحدث مشاركين من 172 دولة مقابل 155 دولة في نسخة العام الماضي.