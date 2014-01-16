مخزونات نفط أميركا تسجل أكبر هبوط بـ7 أسابيع

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أوائل التعامل في آسيا اليوم الخميس مواصلة صعود الجلسة السابقة، حينما أظهرت بيانات رسمية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت أكبر هبوط لها في سبعة أسابيع مع تراجعها 41.2 مليون برميل.

وفي أوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفعت أسعار عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم فبراير 15 سنتا إلى 94.32 دولار للبرميل بعد صعودها 1.58 دولار إلى 94.17 دولار عند التسوية أمس الأربعاء.

وارتفع سعر عقود خام برنت لتسليم فبراير 1.16 دولار إلى 107.55 دولار للبرميل عند التسوية الأربعاء.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة قفز الأسبوع الماضي إلى 8.16 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 1988 .

وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 7.7 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات المحللين بهبوط قدره 600 ألف برميل.