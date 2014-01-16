"أدنوك" تباشر إنشاء 20 محطة بالإمارات

تباشر "أدنوك للتوزيع" إنشاء 20 محطة وقود جديدة الشهر المقبل، موزعة على مختلف المناطق في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، تلبية للتوسع العمراني والاقتصادي، وتزايد الطلب على منتجات الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله سالم الظاهري، إن «أدنوك للتوزيع» أرست عقود إنشاء تلك المحطات مؤخراً، على أن تقوم بافتتاحها العام الحالي.

وسيكون أغلب المحطات الجديدة في أبوظبي، إذ تفتتح الشركة 14 محطة في الإمارة وضواحيها، نظراً لما تشهده من توسع سكاني، وتنفيذاً لخطط «أدنوك للتوزيع» الخاصة بتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

وقال الظاهري لصحيفة الاتحاد إن افتتاح المحطات الجديدة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة والموضوعة في إطار عمليات التوسع في محطات الوقود والخدمات البترولي.

كما ستقوم الشركة بافتتاح ثلاث محطات شاملة الخدمة في إمارة الشارقة واثنتين في رأس الخيمة، وواحدة في أم القيوين.