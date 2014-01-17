انخفاض برنت متأثرا بـ"تعافي" إمدادات ليبيا وإيران

أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض طفيف في تعاملات ضعيفة مع تقييم المتعاملين توقعات لزيادة في الإمدادات من الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا مقابل أنباء عن تراجع في الإنتاج النفطي لأوبك.

وغطت توقعات لزيادة الإمدادات من ليبيا واحتمالات تعافي صادرات إيران بعد التقدم في المفاوضات مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي على بوادر إيجابية لتسارع نمو الاقتصاد العالمي.

وتراجعت أيضا عقود النفط الأميركي لتغلق منخفضة للمرة الثانية هذا الأسبوع. لكن بيانات تظهر هبوطا في طلبات إعانة البطالة وارتفاع أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر في أكبر مستهلك للنفط في العالم قيدت الخسائر.

وأنهت عقود برنت تسليم فبراير جلسة التداول منخفضة 4 سنتات لتسجل عند التسوية 107.09 دولار للبرميل بعد أن حقت مكاسب بلغت 74 سنتا في الجلسة السابقة. وأغلقت عقود برنت تسليم مارس التي ستصبح اليوم الجمعة عقود أقرب استحقاق- منخفضة52 سنتا إلى 105.75 دولار.

وانخفضت عقود الخام الأميركي الخفيف 21 سنتا لتسجل عند التسوية93.96 دولار للبرميل بعد أن أنهت الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 1.58 دولار.

وضاق الفارق بين أسعار برنت والخام الأميركي إلى 12.35 دولار - وهو الأصغر في حوالي أسبوعين - قبل أن يتسع ليصل عند التسوية إلى 13.13 دولار.