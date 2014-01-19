السعودية ترحب بتزايد إنتاج الزيت الصخري الأميركي

رحب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، بتزايد إنتاج الزيت الصخري، في الولايات المتحدة الأميركية مؤكدا أن هذا المصدر الجديد من الطاقة سيسهم في استقرار السوق النفطية من خلال تلبية الطلب العالمي المتزايد.

وأكد النعيمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب اجتماعه بنظيره الأميركي إرنست مونيز، أهمية التشاور السعودي - الأميركي بموجب العلاقات الممتدة لعقود، من أجل توسعة أفق التعاون بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، والعمل مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول من أجل استقرار السوق.

وتناولت المباحثات التي جرت في الرياض العديد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة، وأوضاع السوق البترولية، إضافة إلى قضايا البيئة والتغير المناخي والتكنولوجي.

وبحث الوزير الأميركي، مع مساعد وزير البترول لشؤون البترول، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، جهود المملكة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، مع استعراض إنجازات المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي أطلق برنامجا وطنيا شاملا يركز عمله على ثلاثة قطاعات رئيسة تستهلك ما يزيد على 90% من الطاقة الأولية في المملكة وهي المباني، والمواصلات، والصناعة.