المغرب ينهي دعم أسعار البنزين وزيت الوقود

أنهى المغرب الدعم لبنزين وزيت الوقود، وبدأ خفضا كبيرا لدعم وقود الديزل في إطار مسعاه لإصلاح ماليته العامة، إلا أن الحكومة ستواصل دعم القمح والسكر وغاز الطهي الذي يستخدمه المغاربة الأكثر فقرا.

ويتعرض البلد الذي يعاني ضائقة مالية لضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخفض الإنفاق وإصلاح الدعم والضرائب ونظامه لمعاشات التقاعد. وتلك المطالب مرتبطة بتسهيل ائتماني احتياطي مدته عامان بقيمة 6.2 مليار دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي للمغرب في 2012.

وقال المغرب إن الدعم لوقود الديزل سينخفض من مستوى يبلغ 2.15 درهم للتر هذا الشهر الى 0.80 درهم بحلول اكتوبر.

وتبلغ قيمة الدعم المخصص للغذاء والوقود في ميزانية المغرب للعام الحالي 30 مليار درهم انخفاضا من 42 مليار درهم في 2013 وأكثر من 53 مليار درهم في 2012 .لكن تخفيضات الدعم قد تلحق ضررا بالاقتصاد الهش الذي يعتمد بشدة على السياحة والزراعة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.