أدنوك: بدء تشغيل مشروع شاه الإماراتي للغاز مطلع 2015

قال عبدالله ناصر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الاثنين، إنه من التوقع ألا يبدأ تشغيل مشروع شاه الإماراتي للغاز قبل أوائل العام المقبل.

وسبق أن قال مسؤولون بقطاع الطاقة في أبوظبي إن المشروع الذي سينتج الغاز من حقل شاه الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت سيستكمل في أواخر العام الجاري.

لكن السويدي قال إن المشروع الذي يتكلف مليارات الدولارات وينفذ بالتعاون مع أوكسدنتال بتروليوم قد يبدأ العام المقبل.

وقال على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي اليوم إن المشروع يسير بشكل طبيعي ولكن بدء التشغيل يستغرق وقتاً، مضيفاً أن الشركة ملتزمة بهدف بدء التشغيل في أوائل 2015.

والمشروع الرامي لمعالجة مليار قدم مكعبة من الغاز الذي يحتوى على نسبة عالية من الكبريت ليصبح قابلاً للاستعمال مهم لخفض واردات الإمارات المتنامية من الغاز.