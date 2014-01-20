الإمارات تمدد دعمها لمصر بالبترول لثلاثة أشهر

علمت "العربية" من مصادر بوزارة البترول المصرية عن اتفاق مع دولة الامارات على استمرار مدها لمصر بمواد بترولية لمدة 3 اشهر تنتهي اول ابريل المقبل.

وذكرت المصادر ان الحكومة المصرية تحاول اجراء مفاوضات مع السعودية والكويت لاستمرار دعمهما لمصر بالمواد البترولية لستة اشهر اخرى.

وكانت السعودية والكويت والامارات قدمت لمصر دعما من المواد البترولية بعد ثورة 30 يونيو حتى نهاية ديسمبر الماضي بقيمة وصلت الى نحو 4.9 مليار دولار.

وعزز الدعم المقدم من المواد البترولية توافر الوقود بمختلف أنواعه، ما مكّن مصر من تخطي أزمة المواد البترولية خلال الاشهر الستة الماضية.

وتواجه مصر استحقاقات رفع الدعم عن المواد البترولية للمواءمة مع متطلبات برامج صندوق النقد الدولي، الذي لم تفلح الحكومة السابقة في الوصول الى اتفاق معه بشأن قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار.

وكانت الحكومة الحالية قد تحدثت عن توجه لرفع الدعم عن البترول خلال 2014، بخطط تضمن عدم المساس بالفقراء، لكن هذه الإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التي تمهد للمواءمة مع متطلبات الجهات الدولية المانحة، لم تخرج عن كونها مجرد مقترحات.