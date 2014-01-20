خام برنت يتراجع صوب 106 دولارات للبرميل

تراجع سعر خام مزيج برنت متجها صوب 106 دولارات للبرميل، الاثنين، بعد أن أدى ارتفاع الدولار الى هبوطه في الوقت الذي ساعدت فيه بيانات اقتصادية صينية قوية على تخفيف بعض المخاوف من مواجهة ثاني اكبر اقتصاد في العالم.

وكان رد الفعل المبدئي على أسواق النفط ضعيفاً الى حد كبير بعد أن أظهرت بيانات اليوم تراجع الاقتصاد الصيني الى 7.7%، فيما بين أكتوبر وديسمبر من 7.8% خلال الاشهر الثلاثة السابقة.

وهبط سعر خام برنت لتسليم مارس 18 سنتا الى 106.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0314 بتوقيت غرينتش بعد ان أغلق مرتفعا 73 سنتاً يوم الجمعة.

وتراجع الخام الأميركي لتسليم فبراير 67 سنتاً الى 93.70 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 41 سنتا عند الاغلاق يوم الجمعة مسجلاً أعلى مستوى له منذ أسبوعين.