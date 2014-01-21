طاقة الإماراتية تستثمر 1.2 مليار دولار في كردستان

قال مسؤول في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" إن الشركة تخطط لاستثمار نحو 1.2 مليار دولار في تطوير منطقة أتروش للنفط والغاز في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.

وحصلت طاقة التي تملك فيها حكومة أبوظبي حصة الأغلبية على موافقة حكومة إقليم كردستان على صفقة تطوير المنطقة في أواخر 2013.

وتتوقع الشركة استثمار ما يزيد على 300 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع التي من المنتظر أن تنتج 30 ألف برميل يوميا في أوائل 2015.

وإذا حصلت الشركة على موافقة أخرى من الإقليم وأجرت مزيدا من الدراسات فإن المرحلة الثانية يمكن أن تضيف 30 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج مع استخدام بعض الغاز المصاحب في السوق المحلية.

وقال ليو كوت رئيس عمليات طاقة في العراق في مقابلة على هامش مؤتمر في أبوظبي "سيكون الاستثمار في المراحل الثلاثة التالية مماثلا للمرحلة الأولى ومن المنتظر أن يصل الإنتاج إلى ما بين 100 ألف و120 ألف برميل يوميا من النفط في غضون أربع سنوات".

وتثير أي صفقات بين مستثمرين أجانب وحكومة إقليم كردستان حفيظة الحكومة المركزية في بغداد التي تصف تلك الصفقات بأنها غير قانونية.

وتقوم طاقة بتوسعة محطة كهرباء في كردستان من المنتظر استكمالها في منتصف 2015 لكنها تأمل أيضا في بناء محطة كهرباء تعمل بالغاز في جنوب العراق لمساعدة بغداد على التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء.