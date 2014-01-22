1.5 مليون مواطن أردني سيفقدون دعم المحروقات في 2014

تعتزم الحكومة الأردنية تقليص عدد المستفيدين من دعم المحروقات بأعداد تتراوح بين 1.25 مليون إلى 1.5 مليون مواطن خلال العام 2014 في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

وتشير موازنة العام 2014 إلى أن الحكومة سوف تقلص عدد المستفيدين من دعم المحروقات ليصل لنحو 3 إلى 3.25 مليون أردني خلال العام الحالي مقارنة مع 4.5 مليون مستفيد خلال العام الماضي، بحسب صحيفة الغد الأردنية.

ولم تظهر الموازنة انخفاض عدد المستفيدين صراحة، لكنها أكدت خفض قيمة الدعم المخصص للمحروقات إلى 210 ملايين دينار خلال العام الحالي بدلا من 270 مليون دينار في العام الماضي.

ويعني ما سبق أن حصة الدعم الموجهة للفرد سنويا سوف تبقى ثابته لكن الحكومة سوف تستثني ما بين 1.25 و 1.5 مليون أردني من الدعم، وسوف تبقى حصة الفرد عند قرابة 70 دينارا سنويا لكن عدد المستفيدين سينخفض بمقدار الثلث.

وأكدت الحكومة سابقا أنها ستعدل شروط استحقاق الدعم للعام 2014 وهو ما يؤدي إلى تراجع عدد المستفيدين.

وتنوي الحكومة إعادة النظر في بعض الشرائح لتوجيه دعم المحروقات النقدي، مثل الاطباء والمحامين، بالإضافة الى ملاك العقار والاراضي وأصحاب الارصدة في البنوك، كما ستعيد الحكومة النظر بمن يمتلكون أكثر من سيارتين وغيرها.

وأكد مصدر أن الحكومة تسعى لتخفيض حجم الدعم النقدي للمحروقات؛ مشيرا إلى أن الحكومة لم تعلن عن آلية توزيع الدعم خلال العام الحالي.

وسيطبق هذا القرار بداية العام الحالي إذ تعتزم الحكومة تقليل عدد المستفيدين من الدعم النقدي للمحروقات الذين لا تنطبق عليهم الشروط والاسس وحصلوا على الدعم.

ومن جهة أخرى؛ أكد مصدر مطلع في وزارة المالية أن الحكومة لن تصرف الدفعة الأولى المخصصة لدعم المحروقات للعام الحالي قبل شهر ونصف فيما أبدى مواطنون تخوفهم من هذا التأخير.

وأبدى المواطن تيسير القاسم تخوفه من سعي الحكومة إلى وقف الدعم النقدي عن المحروقات بسبب تأخير الصرف، مشيراً إلى أن التأخير الذي تقوم بها الحكومة "متعمد".

وابدى المواطن وائل المحمود استغرابه من سياسة الحكومة المتبعة حول توزيع الدعم النقدي لرفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا ان الحكومة تأخرت في الدفعتين الثانية والثالثة خلال العام الماضي.

وقال المحمود "هنالك نية للحكومة بوقف الدعم النقدي للمحروقات إذ بدأت المبالغ المخصصة لدعم المحروقات تنخفض".