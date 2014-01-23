زيادة المخزونات تهوي بالعقود الآجلة للنفط الأميركي

تراجعت العقود الآجلة للنفط الأميركي في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعدما أظهر تقرير للصناعة ارتفاعا حادا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وهبطت أسعار النفط أيضا بعد أن ارتفعت خلال الليل لأعلى مستوى هذا العام، مدفوعة ببدء تشغيل خط أنابيب رئيسي جديد من المتوقع أن يساعد في القضاء على تراجع العقود الآجلة للنفط الأميركي لثلاث سنوات.

وانخفض سعر الخام الأميركي 13 سنتا، ليصل إلى 96.60 دولار للبرميل بحلول الساعة00:41 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع 1.76 دولار ليستقر عند 96.73 دولار للبرميل. وارتفع مزيج برنت 1.54 دولار ليصل إلى 108.27 دولار للبرميل.