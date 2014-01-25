تراجع النفط الأميركي بعد موجة هبوط بالأسواق الناشئة

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي يوم أمس الجمعة مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وتراجع الأسهم الأميركية في أعقاب موجة هبوط في الأسواق الناشئة.

وتأثرت الأسعار أيضا بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيقلص حزمته من إجراءات التحفيز النقدي الأسبوع القادم.

وتراجع سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف عند التسوية 68 سنتا أو 0.70 في المائة إلى 96.64 دولارا للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 59 سنتا في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت عند التسوية 30 سنتا أو 0.28 في المائة إلى 107.88 دولار للبرميل.