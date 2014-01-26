أرامكو تتوسع في الغاز الصخري لتغذية مدن صناعية جديدة

تعتزم شركة أرامكو السعودية التوسع في إنتاج الغاز الصخري واستثمار إنتاجها لتغذية المدن الصناعية الجديدة التي يجري تنفيذها في المناطق النائية، وخاصة في شمال وجنوب المملكة، والتي تقع بالقرب من مكامن للغاز الصخري بهدف دعم قيام المرافق الصناعية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشارت مصادر في صناعة النفط السعودية إلى أن شركة أرامكو أكملت استعداداتها للبدء بإنتاج الغاز الصخري وأنواع مختلفة من الموارد غير التقليدية في السنوات القليلة القادم والعمل على توصيلها إلى المستهلكين في السوق المحلي، وفقا لصحيفة "الرياض".

وتتشجع الشركات العاملة في إنتاج النفط الصخري على التوسع في الاستثمار في هذا النوع من الطاقة بعد اختراع طرق جديدة تخفف من استخدام المياه والمواد الكيمياوية التي تضخ في المكامن لتحفيز الغاز للخروج من المكامن في الصخور الصماء عديمة المسامات، وهو ما يقلل من القلق البيئي ويخفف من الضغوط التي تواجهها الشركات النفطية بشأن الاجراءات البيئية.

وبينت نشرة "نيو انيرجي ميثدز" أن الاختراعات الجديدة بشأن إنتاج الغاز والنفط الصخري دفعت الشركات النفطية التي تعمل في هذا المجال الى توسيع خططها لمزيد من الاستثمارات ما سيعزز من إمدادات الغاز الصخري ومواجهة الطلب المتنامي على هذا النوع من الوقود والذي يعد الاقل في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتحتل المملكة المرتبة الخامسة بالعالم في احتياطيات الغاز الصخري بكميات تصل الى 660 تريليون قدم مكعبة تعمل على استغلالها لمواجهة الطلب المحلي على الطاقة حيث أشار رئيس ارامكو المهندس خالد الفالح في وقت سابق الى أن ''أرامكو السعودية'' تعمل على اكتشاف الكميات الكبيرة غير المستكشفة من موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية في المناطق البرية والبحرية على السواء وبدء إنتاجها وتوصيلها للمستهلكين.