الشطي: مؤشرات الطلب مبشرة باستقرار أسعار النفط

قال محمد الشطي، الخبير النفطي، إن مؤشرات الطلب والاقتصاد مبشرة باستمرار ارتفاع أسعار النفط، خصوصاً مع بداية خروج منطقة اليورو من أزمتها، ومؤشرات إيجابية من أميركا، بالرغم من تباطؤ اقتصاد الصين.

وأضاف أن العوامل الاقتصادية والبنوك تعطي صورة متفائلة بسبب دعم واضح لتوسع صناعي وتنامي اقتصادي كبير. وأضاف أن العوامل الأخرى تخص ارتفاعا في الإمدادات من العراق وليبيا ونيجيريا، بالإضافة إلى النفط الصخري..

يشار الى أن أسعار العقود الآجلة لخام برنت استقرت فوق 107 دولارات للبرميل أثناء التعاملات الآسيوية، الأربعاء، مع انتظار المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لمعرفة مصير برنامج التحفيز النقدي ومع انحسار مخاوف الاضطرابات في الاقتصادات الناشئة.

وصعدت أسواق الاصول في آسيا معطية دعماً للنفط بعدما فاجأت تركيا المستثمرين بزيادة ضخمة في أسعار الفائدة أثارت آمالاً بوقف موجة مبيعات في الأسواق الناشئة وتجديد شهية المستثمرين للمخاطرة.

وارتفعت عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت تسليم مارس 10 سنتات إلي 107.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينيتش بعد أن أنهت الجلسة السابقة مرتفعة 72 سنتا.

وتراجعت عقود الخام الأميركي الخفيف 10 سنتا الى 97.31 دولار للبرميل بعد أن أغلقت امس الثلاثاء عند عند أعلى مستوى اغلاق منذ 31 ديسمبر. وتراجع برنت 3 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي بعد ثلاثة اشهر متتالية من المكاسب.

والخام الأميركي منخفض 1.3 بالمئة عن مستواه في بداية الشهر بعد ان سجل مكاسب حادة بلغت 6 بالمئة في ديسمبر هي أكبر زيادة شهرية منذ يوليو.