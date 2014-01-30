"أو أم في" تستأنف إنتاج النفط في ليبيا مطلع 2014

قالت مجموعة أو.أم.في النمساوية للنفط والغاز إن الإنتاج في ليبيا استؤنف مطلع 2014، بعد تعطيلات بسبب غلق موانئ، وإن المستويات الحالية تنسجم مع التوقعات.

واستقر إنتاج الربع الأخير من العام الماضي دون تغير عن الربع الثالث عند 277 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وقالت أو.أم.في اليوم الخميس إن وحدتها لتجارة الغاز إيكون جاس حققت أرباحا في الربع الرابع بفضل التوصل إلى اتفاق مرحلي بشأن عقد طويل الأمد لتوريد الغاز مع جازبروم.

وقالت الشركة إنها ستتحمل نفقات استثنائية 190 مليون يورو (259 مليون دولار) في النتائج التشغيلية للربع الأخير بسبب خفض قيمة مخزون من الغاز في ألمانيا إضافة إلى 120 مليون يورو لإسقاط قيمة أصول مالية.